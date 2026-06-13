MIDES reúne a más de mil personas en feria por la familia

Con el objetivo de fortalecer los valores familiares y promover espacios de convivencia, orientación y sano esparcimiento, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), junto con la Comisión Nacional para el Rescate y Fortalecimiento de la Familia y los Valores, realizó la segunda edición de la Gran Feria Familiar “Rescatamos la Familia, Rescatamos Panamá”.

La iniciativa reunió a instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación en una jornada enfocada en el fortalecimiento del núcleo familiar y la promoción de valores esenciales para la convivencia social.

Más de mil visitantes participaron en la jornada

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La actividad se desarrolló en el marco de la celebración del Mes de la Familia y recibió a más de mil visitantes, quienes tuvieron acceso a diversos servicios, orientaciones y actividades recreativas.

Durante la feria se ofrecieron servicios de salud, orientación psicológica y familiar, programas sociales, actividades educativas, culturales y deportivas, así como espacios de recreación dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

Las autoridades destacaron que la iniciativa busca contribuir al bienestar integral de las familias panameñas y fortalecer los lazos comunitarios.

Promoción de valores familiares y convivencia

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La Gran Feria Familiar forma parte de las acciones impulsadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo, Promoción, Divulgación y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales.

Esta instancia fue creada mediante la Ley 318 del 23 de agosto de 2022 y tiene entre sus responsabilidades la elaboración y coordinación del Plan Nacional para el fortalecimiento de los valores familiares, cívicos, éticos y morales, además de promover una cultura de legalidad en la sociedad panameña.