IFARHU inicia validación del Concurso General de Becas 2026: estudiantes deben entregar documentos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que avanza el proceso de validación de documentos para los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

Durante esta jornada, miles de estudiantes de:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Primaria

Premedia

Media

podrán completar la entrega de sus requisitos en los puntos habilitados en todo el país.

Contenido relacionado: PASE-U 2026: qué es la depuración y validación antes del primer pago

IFARHU 2026: validación de documentos para becas ya inició

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Avanzamos con el proceso de validación para los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026. Durante esta jornada, miles de estudiantes de primaria, premedia y media podrán completar la entrega de sus documentos en los puntos habilitados a nivel nacional. Recuerda asistir con toda tu documentación completa para agilizar tu trámite." View this post on Instagram

La validación es un proceso fundamental para confirmar que los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos y puedan continuar en el programa de becas.

El IFARHU reiteró a estudiantes y padres de familia la importancia de asistir con la documentación completa para evitar retrasos en el trámite.

Llevar todos los requisitos permitirá agilizar el proceso de validación.

Proceso previo a la asignación

Esta etapa forma parte del proceso de selección final del Concurso General de Becas, uno de los programas más importantes de apoyo educativo en Panamá.