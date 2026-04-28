IFARHU inicia validación del Concurso General de Becas 2026: estudiantes deben entregar documentos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que avanza el proceso de validación de documentos para los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.
- Primaria
- Premedia
- Media
podrán completar la entrega de sus requisitos en los puntos habilitados en todo el país.
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IFARHU 2026: validación de documentos para becas ya inició
La validación es un proceso fundamental para confirmar que los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos y puedan continuar en el programa de becas.
El IFARHU reiteró a estudiantes y padres de familia la importancia de asistir con la documentación completa para evitar retrasos en el trámite.
Llevar todos los requisitos permitirá agilizar el proceso de validación.
Proceso previo a la asignación
Esta etapa forma parte del proceso de selección final del Concurso General de Becas, uno de los programas más importantes de apoyo educativo en Panamá.