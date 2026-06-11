Diputados renuncian a VAMOS: Neftalí Zamora deja la bancada tras suspensión interna

El diputado Neftalí Zamora anunció su renuncia a la bancada independiente Vamos. La decisión se da luego de que la Junta Directiva Provisional de la coalición suspendiera a Zamora y a su colega, Manuel Samaniego, por haber votado a favor de los traslados de partida que incrementaron el presupuesto de la Asamblea Nacional.
“El comunicado emitido la madrugada de hoy por Vamos obedece a presiones políticas de cara al 1 de julio y a una línea que prioriza la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez”, denunció el diputado en un comunicado. “El comunicado emitido la madrugada de hoy por Vamos obedece a presiones políticas de cara al 1 de julio y a una línea que prioriza la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez”, denunció el diputado en un comunicado.
El diputado @neftalizamorai también renunció a la bancada independiente Vamos, luego de que la Junta Directiva Provisional de la Coalición anunció su suspensión y la de su colega Manuel Samaniego, tras la aprobación de traslados de partida que aumentaron el presupuesto de la… pic.twitter.com/zqxNMYwmZu— Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026