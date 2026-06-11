Diputados renuncian a VAMOS: Neftalí Zamora deja la bancada tras suspensión interna

El diputado Neftalí Zamora anunció su renuncia a la bancada independiente Vamos . La decisión se da luego de que la Junta Directiva Provisional de la coalición suspendiera a Zamora y a su colega, Manuel Samaniego, por haber votado a favor de los traslados de partida que incrementaron el presupuesto de la Asamblea Nacional.

Zamora defendió su postura argumentando que su voto a favor de los fondos “respondió estrictamente a obligaciones presupuestarias para honrar el salario de funcionarios de la Asamblea Nacional, incluidos los de la propia bancada Vamos”.

“El comunicado emitido la madrugada de hoy por Vamos obedece a presiones políticas de cara al 1 de julio y a una línea que prioriza la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez”, denunció el diputado en un comunicado. “El comunicado emitido la madrugada de hoy por Vamos obedece a presiones políticas de cara al 1 de julio y a una línea que prioriza la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez”, denunció el diputado en un comunicado.