Vamos suspende a dos diputados tras aprobar recursos para aumentar la planilla de la Asamblea

La Coalición Vamos suspendió a los diputados Manuel Samaniego y Neftalí Zamora TReporta

La Junta Directiva de la Coalición Vamos anunció la suspensión de los diputados Manuel Samaniego y Neftalí Zamora, tras su participación en la aprobación de traslados de partidas destinados a aumentar fondos para el pago de planilla en la Asamblea Nacional.

La decisión fue comunicada por la organización política luego de que ambos diputados respaldaran los movimientos presupuestarios relacionados con recursos para personal dentro del Órgano Legislativo.

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Medida adoptada por la Junta Directiva

De acuerdo con la Coalición Vamos, la suspensión responde a una evaluación interna sobre las actuaciones de ambos diputados en el ejercicio de sus funciones legislativas.

La organización señaló que la medida se adopta mientras se analizan los hechos y las implicaciones de la aprobación de los traslados de partidas vinculados al pago de planilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/2065039600125394963?s=20&partner=&hide_thread=false Junta Directiva de la Coalición Vamos Vamos suspende a los diputados Manuel Samaniego y Neftalí Zamora por aprobar traslados para aumentar planilla de la Asamblea Nacional específicamente para el pago de planilla.#RPCRadio pic.twitter.com/1jRjgxrE2r — Rpc Radio (@rpc_radio) June 11, 2026

Traslados generaron cuestionamientos

La decisión surge en medio del debate público sobre los recursos destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional y particularmente sobre el aumento de fondos para cubrir compromisos relacionados con la planilla legislativa.

La aprobación de estos traslados provocó reacciones dentro y fuera de la coalición, debido a la postura que el movimiento ha mantenido en temas de transparencia y manejo de fondos públicos.

Samaniego había anunciado su salida de Vamos

La suspensión ocurre poco después de que Manuel Samaniego anunciara públicamente su renuncia a la Coalición Vamos y a la bancada independiente Vamos dentro de la Asamblea Nacional.

En ese momento, el diputado afirmó que su decisión obedecía a la defensa de su independencia de criterio y libertad de conciencia para tomar decisiones legislativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2065046716814876829?s=20&partner=&hide_thread=false Diputado Manuel Samaniego abandona Vamos: "Mi independencia de criterio no es negociable"https://t.co/UTtMVoyq0H — Telemetro (@Telemetro) June 11, 2026

Esperan nuevos pronunciamientos

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la duración de la suspensión ni sobre posibles medidas adicionales dentro de la organización.

Se espera que en las próximas horas tanto la Coalición Vamos como los diputados involucrados emitan nuevos pronunciamientos sobre esta decisión y sus efectos dentro del movimiento político.