Diputado Manuel Samaniego abandona Vamos: "Mi independencia de criterio no es negociable"

El diputado Manuel Samaniego anunció este miércoles su renuncia a la Coalición Vamos y a la bancada independiente Vamos dentro de la Asamblea Nacional.

La decisión fue comunicada a través de un pronunciamiento público, en el que aseguró que su independencia de criterio fue uno de los factores que motivó su salida del colectivo político.

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Diputado: "Mi independencia de criterio no es negociable"

En un comunicado, Samaniego afirmó que los ciudadanos lo eligieron para actuar con libertad de conciencia y tomar decisiones basadas en su propio análisis de los temas que se discuten en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065035586885366052?s=20&partner=&hide_thread=false El diputado Manuel Samaniego, anunció su decisión de renunciar a la Coalición Vamos y a la bancada independiente Vamos dentro de la Asamblea Nacional.



"Tomo esta decisión porque mi independencia de criterio no es negociable. Los ciudadanos me eligieron para actuar con libertad… pic.twitter.com/6dqD2GaJez — Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026

"Tomo esta decisión porque mi independencia de criterio no es negociable. Los ciudadanos me eligieron para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones pensando en el bienestar del país", expresó. "Tomo esta decisión porque mi independencia de criterio no es negociable. Los ciudadanos me eligieron para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones pensando en el bienestar del país", expresó.

El diputado señaló que la responsabilidad asumida como representante de los ciudadanos implica actuar de acuerdo con lo que considera correcto para Panamá.

Agradece a sus compañeros de bancada

A pesar de su salida, Samaniego agradeció a quienes compartieron con él el trabajo legislativo dentro de la bancada Vamos. "Agradezco a mis compañeros de bancada por los buenos momentos compartidos, por el trabajo realizado y por las luchas que hemos impulsado juntos en beneficio del país", manifestó.

Asimismo, indicó que continuará respaldando aquellas iniciativas que considere positivas para el desarrollo nacional. El diputado sostuvo que, aunque deja la coalición y la bancada, mantendrá su compromiso con los temas que contribuyan a construir un mejor país.

"Seguiré apoyando todas aquellas iniciativas y causas que nos unan en el propósito común de construir el país que todos soñamos", puntualizó. "Seguiré apoyando todas aquellas iniciativas y causas que nos unan en el propósito común de construir el país que todos soñamos", puntualizó.

Reconfiguración en la bancada Vamos

La salida de Samaniego representa un nuevo movimiento dentro de la composición de la bancada independiente Vamos en la Asamblea Nacional. Hasta el momento, la Coalición Vamos no ha emitido una reacción oficial sobre la decisión anunciada por el diputado.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre cómo esta salida impactará la dinámica interna de la bancada y el trabajo legislativo en el Órgano Legislativo.