Disidente de RM busca crear un nuevo partido: Rubén Darío Campos acude al Tribunal Electoral

El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Rubén Darío Campos, acudió al Tribunal Electoral acompañado por un grupo de ciudadanos para iniciar el proceso de conformación del partido político Nuevo Horizonte.

La gestión marca el comienzo de los trámites requeridos por la legislación electoral panameña para la creación de una nueva organización política con miras a participar en la vida democrática del país.

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Presentan solicitud ante el Tribunal Electoral

Campos, identificado como disidente del partido Realizando Metas (RM), llegó a las instalaciones del Tribunal Electoral junto a simpatizantes y ciudadanos que respaldan la iniciativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064410034348470301?s=20&partner=&hide_thread=false El diputado del Parlacen, Rubén Darío Campos, disidente del partido Realizando Metas, acudió al @tepanama junto a un grupo de ciudadanos para iniciar el proceso de conformación del partido Nuevo Horizonte. pic.twitter.com/OwO9PRkk26 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 9, 2026

El grupo presentó la documentación inicial necesaria para dar paso al proceso de formación del colectivo político, que deberá cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades electorales.

Nuevo partido político

La propuesta busca consolidar una nueva alternativa dentro del escenario político nacional bajo el nombre de Nuevo Horizonte. Durante esta etapa, los promotores deberán desarrollar el proceso de organización y captación de adherentes exigido por la normativa vigente para alcanzar el reconocimiento oficial como partido político.