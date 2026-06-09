Hallan 365 paquetes de presunta droga en un vehículo durante operativo en Río Hato

La Procuraduría General de la Nación (PGN) , a través de la Fiscalía de Drogas de Coclé, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, decomisó 365 paquetes con presunta sustancia ilícita durante una diligencia realizada en el corregimiento de Río Hato.

El hallazgo se produjo como parte de las acciones de control y vigilancia que desarrollan las autoridades para combatir el tráfico de drogas en el país.

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Droga fue encontrada dentro de un vehículo

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los paquetes fueron ubicados dentro de un vehículo que fue inspeccionado en un punto de control policial establecido en Río Hato.

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Durante la revisión, las unidades detectaron la presunta sustancia ilícita, procediendo al decomiso de la mercancía y a la aprehensión del conductor.

Un hombre fue aprehendido

En el lugar fue aprehendido un hombre, quien quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones relacionadas con este caso. La Fiscalía de Drogas de Coclé continuará con las diligencias correspondientes para determinar el origen y destino de la sustancia decomisada.

Los 365 paquetes serán sometidos a los análisis y procedimientos legales establecidos para confirmar el tipo de sustancia encontrada.