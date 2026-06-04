Evasión en La Joyita: PGN formula cargos a reos y aplica detenciones provisionales

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que mantiene activas 19 causas penales relacionadas con la evasión de privados de libertad registrada en el Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio.

Según detalló la entidad, hasta la fecha se han desarrollado cuatro audiencias múltiples, en las que se logró la legalización de aprehensiones, la formulación de imputaciones y la aplicación de medidas cautelares, incluyendo detenciones provisionales.

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La PGN indicó que ya se han obtenido dos sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena. De acuerdo con la institución, ambas condenas establecen una pena de 36 meses de prisión para los responsables, la cual se sumará a la pena que los privados de libertad cumplían antes de la evasión.

Las autoridades destacaron que estas decisiones forman parte de las acciones judiciales encaminadas a sancionar a quienes participaron en la fuga del centro penitenciario.

PGN asegura que las audiencias continúan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062534197705683348?s=20&partner=&hide_thread=false La Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) informó que se han generado 19 causas por el delito de evasión del Centro Penitenciario La Joyita, se han celebrado cuatro audiencias múltiples, y se ha logrado la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputaciones… pic.twitter.com/u4QvbXGGQU — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

La Procuraduría precisó que aún permanecen pendientes de celebración 13 audiencias adicionales vinculadas a los recapturados.

Entre los casos programados figuran:

Una audiencia con 12 aprehendidos.

Una audiencia con 4 aprehendidos.

Una audiencia con 2 recapturados.

Diez audiencias individuales con un aprehendido cada una.

Estas diligencias permitirán continuar con la presentación de cargos y la definición de las medidas cautelares correspondientes.

Avanza el proceso judicial

La entidad señaló que los fiscales continúan recopilando elementos de convicción y desarrollando las investigaciones relacionadas con la evasión ocurrida en La Joyita.

Las actuaciones buscan determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados y garantizar que enfrenten las consecuencias legales establecidas por la legislación panameña.

La evasión masiva registrada en La Joyita desencadenó una serie de operativos de búsqueda y recaptura liderados por los estamentos de seguridad del país.