PASE-U 2026: ¿cuántos pagos recibirán los estudiantes próximamente?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) reciben asignaciones trimestrales que van desde los B/. 90.00 hasta los B/. 150.00, siempre que cumplan con los requisitos de la ley.

Actualmente, la institución tiene pendiente el desembolso del primer pago de 2026 (vinculado a la matrícula formal de los alumnos) y el correspondiente al segundo trimestre (condicionado a la asistencia regular a las aulas).

Detalle de las asignaciones del PASE-U

El beneficio anual se distribuye según el nivel académico del estudiante de la siguiente manera:

Educación Primaria: B/. 90.00B/ - total: B/. 270.00

B/. 90.00B/ total: B/. 270.00 Educación Premedia: B/. 120.00 - total: B/. 360.00

B/. 120.00 - total: B/. 360.00 Educación Media: B/. 150.00 - total: B/. 450.00

Hasta la fecha, el IFARHU no ha anunciado el calendario oficial para el inicio de estos desembolsos a nivel nacional. No obstante, la entidad instó a los padres de familia y acudientes a mantenerse vigilantes del proceso de matrícula, la asistencia continua a clases y el rendimiento académico de sus hijos para garantizar la recepción del beneficio.