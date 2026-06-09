PASE-U 2026: ¿cuántos pagos recibirán los estudiantes próximamente?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) reciben asignaciones trimestrales que van desde los B/. 90.00 hasta los B/. 150.00, siempre que cumplan con los requisitos de la ley.
Detalle de las asignaciones del PASE-U
El beneficio anual se distribuye según el nivel académico del estudiante de la siguiente manera:
- Educación Primaria: B/. 90.00B/ - total: B/. 270.00
- Educación Premedia: B/. 120.00 - total: B/. 360.00
- Educación Media: B/. 150.00 - total: B/. 450.00
Hasta la fecha, el IFARHU no ha anunciado el calendario oficial para el inicio de estos desembolsos a nivel nacional. No obstante, la entidad instó a los padres de familia y acudientes a mantenerse vigilantes del proceso de matrícula, la asistencia continua a clases y el rendimiento académico de sus hijos para garantizar la recepción del beneficio.