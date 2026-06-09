Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 10:53

IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes del miércoles 10 de junio

Para poder cobrar el pago del IFARHU, los acudientes deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Pagos de Becas del IFARHU. 

Pagos de Becas del IFARHU. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el miércoles 9 de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este miércoles 10 de junio

Provincia de Panamá

  • Centro de pago: Sede regional de San Miguelito
  • Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en el corregimiento de: Rufina Alfaro

Provincia de Veraguas

  • Centro de pago: Escuela Pedro Arrocha Graell, Santiago Mall.
  • Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los distritos de Santiago y San Francisco.

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

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