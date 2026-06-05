Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU para la semana del 8 al 12 de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará del lunes 8 al viernes 12 de junio, la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincias de Panamá y Veraguas.

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Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

Pagos de becas vigentes del IFARHU: semana del 8 al 12 de junio

Distrito de San Miguelito

Corregimiento de Rufina Alfaro

Dirección provincial de Veraguas

Santiago

San Francisco

Montijo

Mariato

La Mesa

Cañazas

Santa Fe

Calobre

Atalaya

Para conocer el calendario y los centros de pagos, puede ingresar a sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/