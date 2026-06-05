Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU para la semana del 8 al 12 de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará del lunes 8 al viernes 12 de junio, la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincias de Panamá y Veraguas.
Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:
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Concurso General (Panamá Centro)
Puesto Distinguido (Panamá Centro)
Asistencia de Discapacidad
Asistencias Económicas
Pagos de becas vigentes del IFARHU: semana del 8 al 12 de junio
Distrito de San Miguelito
- Corregimiento de Rufina Alfaro
Dirección provincial de Veraguas
- Santiago
- San Francisco
- Montijo
- Mariato
- La Mesa
- Cañazas
- Santa Fe
- Calobre
- Atalaya
Para conocer el calendario y los centros de pagos, puede ingresar a sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/