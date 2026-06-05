Panamá Nacionales -  5 de junio de 2026 - 10:03

Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU para la semana del 8 al 12 de junio

Para cobrar el pago del IFARHU, los padres de familia deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Pagos del IFARHU: becas vigentes 2025 y 2026.

Pagos del IFARHU: becas vigentes 2025 y 2026.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará del lunes 8 al viernes 12 de junio, la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincias de Panamá y Veraguas.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

Pagos de becas vigentes del IFARHU: semana del 8 al 12 de junio

Distrito de San Miguelito

  • Corregimiento de Rufina Alfaro

Dirección provincial de Veraguas

  • Santiago
  • San Francisco
  • Montijo
  • Mariato
  • La Mesa
  • Cañazas
  • Santa Fe
  • Calobre
  • Atalaya

Para conocer el calendario y los centros de pagos, puede ingresar a sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/

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