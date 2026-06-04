IFARHU continúa el pago de becas: estos son los documentos requeridos para retirar el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará durante el mes de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste, para estudiantes de primaria, premedia y media.

Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar:

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Para el Último Pago 2025:

Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025).

Para el Primer Pago 2026:

Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.

Recibo de matrícula del año lectivo 2026.

Documentación general (para ambos pagos):

Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.

Cédula juvenil vigente (original) del estudiante.

Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.

¿Qué pasa si el representante legal no puede asistir?

La persona que asista en su lugar de manera autorizada deberá presentar:

Copia de cédula vigente y nítida (por ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

Una nota de autorización escrita, firmada a mano y en original por el representante legal, detallando el nombre completo y número de cédula de la persona designada.

Becas incluidas en la jornada de pago

Los pagos de los siguientes programas se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

Para revisar los días, horas y centros de atención específicos de la Agencia Regional de San Miguelito y la Dirección Provincial de Veraguas, puede consultar el calendario completo aquí: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/