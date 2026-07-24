Operativo en Panamá Viejo tras intercambio de disparos entre ocupantes de dos autos; un muerto

Las autoridades desplegaron un operativo la mañana de este viernes en el sector de Panamá Viejo, luego de que una persona falleciera durante un intercambio de disparos entre los ocupantes de dos vehículos.
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Un fallecido tras el intercambio de disparos
De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se registró entre los ocupantes de dos automóviles que, por razones aún bajo investigación, intercambiaron disparos en el área de Panamá Viejo.
Como consecuencia del tiroteo, una persona perdió la vida. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han informado sobre personas detenidas o heridas.
Autoridades mantienen operativo en Panamá Viejo
Tras el hecho, los estamentos de seguridad iniciaron un operativo en el área para recabar evidencias, ubicar a los involucrados y determinar el móvil del intercambio de disparos.
Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.