Operativo en Panamá Viejo tras intercambio de disparos entre ocupantes de dos autos; un muerto

Las autoridades desplegaron un operativo la mañana de este viernes en el sector de Panamá Viejo , luego de que una persona falleciera durante un intercambio de disparos entre los ocupantes de dos vehículos.

El hecho provocó una fuerte movilización de unidades policiales, que mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y dar con los responsables.

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Un fallecido tras el intercambio de disparos

De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se registró entre los ocupantes de dos automóviles que, por razones aún bajo investigación, intercambiaron disparos en el área de Panamá Viejo.

Las autoridades realizan operativos en Panamá Viejo luego de que una persona falleció tras un intercambio de disparos registrado la mañana de este viernes entre los ocupantes de dos autos. pic.twitter.com/a7qsDewyeH — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

Como consecuencia del tiroteo, una persona perdió la vida. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han informado sobre personas detenidas o heridas.

Autoridades mantienen operativo en Panamá Viejo

Tras el hecho, los estamentos de seguridad iniciaron un operativo en el área para recabar evidencias, ubicar a los involucrados y determinar el móvil del intercambio de disparos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.