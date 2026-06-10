¿Está listo su CEPANIM? Conozca los puntos de entrega habilitados por el MEF a nivel nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) comenzará el próximo lunes 15 de junio de 2026 en la ciudad de Panamá.

Para los beneficiarios del resto de las provincias, el proceso de entrega iniciará a partir del 22 de junio, según el cronograma establecido por la entidad.

Noticia relacionada: Pagos de CEPANIM: MEF confirma quiénes recibirán primero el certificado

Lugares de entrega del CEPANIM por el MEF

image

El MEF indicó que los solicitantes recibirán la confirmación de la cita en el correo electrónico registrado durante el proceso. Por ello, recomienda revisar periódicamente la bandeja de entrada y verificar que los datos de contacto se mantengan actualizados.

Entrega del CEPANIM inicia este 15 de junio

La entidad reiteró que la entrega de los certificados arrancará el 15 de junio en la ciudad de Panamá, mientras que en las demás provincias comenzará el 22 de junio.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar previamente el estado de su solicitud para conocer con exactitud la fecha y hora asignadas para retirar su CEPANIM.