Pagos de CEPANIM: MEF confirma quiénes recibirán primero el certificado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que durante el mes de junio estará contactando a los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) para coordinar las citas de entrega y retiro del beneficio.

La entidad recordó que, una vez sean contactados, los beneficiarios deberán acudir a la sede regional asignada en la fecha y hora indicadas para completar el proceso de cobro de manera satisfactoria.

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¿Quiénes recibirán primero los CEPANIM?

De acuerdo con el MEF, los primeros en recibir los certificados serán los jubilados sobrevivientes, es decir, aquellos beneficiarios que se encuentran con vida.

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La institución explicó que este grupo tendrá prioridad dentro del proceso de entrega, con el objetivo de agilizar los pagos y garantizar que los beneficiarios directos reciban el certificado en el menor tiempo posible.

¿Qué pasará con los beneficiarios fallecidos?

El Ministerio indicó que, una vez se registre un avance significativo en la atención de los jubilados sobrevivientes, se iniciarán los trámites correspondientes para los casos de beneficiarios fallecidos.

Estos procesos deberán seguir los procedimientos establecidos por la entidad para la acreditación de los derechos de los herederos o familiares autorizados.

Casos de beneficiarios vivos con derechos de familiares fallecidos

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "¡El proceso de registros CEPANIM avanza! Al 1 de junio de 2026 se han registrado 268,874 personas, lo que representa un 65.1 % de cumplimiento de la meta establecida. De este total, 191,699 son beneficiarios vivos y 77,175 corresponden a sobrevivientes de beneficiarios fallecidos." View this post on Instagram

El MEF también se refirió a las personas que ya están registradas como beneficiarios vivos, pero que además deben realizar trámites relacionados con el derecho de un familiar fallecido.

En estos casos, la entidad señaló que los interesados deberán esperar un próximo comunicado oficial, en el que se detallarán los pasos a seguir y los requisitos correspondientes.

Esté atento al contacto del MEF

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que las citas serán programadas directamente por la institución.

Asimismo, recordaron la importancia de presentarse puntualmente en la sede regional asignada para evitar retrasos en la entrega de los certificados.