CEPANIM en Panamá: qué es, quiénes lo cobrarán y cómo se calculará el pago

El CEPANIM corresponde al pago de intereses acumulados por mora relacionados con los décimos terceros meses adeudados a jubilados y pensionados en Panamá. Este beneficio será entregado mediante los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) y su desembolso está previsto para iniciar a partir del mes de junio, según la normativa vigente.

Las autoridades han explicado que este proceso forma parte de los compromisos del Estado para reconocer pagos pendientes a este grupo de beneficiarios.

¿Quiénes recibirán el CEPANIM?

El pago está dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos que tengan derecho al beneficio

Además, se aclaró que las personas que ya retiraron su CEPADEM deberán esperar este nuevo proceso de pago correspondiente a los intereses por mora.

Jubilados piden claridad en el proceso

image

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortez explicó que existe confusión entre algunos beneficiarios sobre la forma en que se calculará el pago que está previsto para realizarse en junio. Según indicó, los beneficiarios deberán sacar una cita previa para poder realizar el trámite y así evitar aglomeraciones durante el proceso de cobro.

También solicitó que se mantenga atención presencial para las personas que no manejan plataformas digitales. Además, hizo un llamado al titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, para que se habilite personal que brinde asistencia directa a los jubilados durante el registro.

Aclaran cómo se calcularán los años del CEPANIM

Uno de los temas que más dudas ha generado entre los beneficiarios es la cantidad de años que se reconocerán para el pago.

Cortez explicó que algunas personas han interpretado que se tomarían en cuenta 41 años, pero aclaró que la ley establece que se reconocerán 34 años, tal como lo indica el artículo 2 de la normativa.

El cálculo correcto, según lo indicado, se basa en el período comprendido entre 1983 y 2017, cuando entró en vigencia la Ley 15, y no hasta 2025 como se ha mencionado en algunos casos.

El pago del CEPANIM está programado para realizarse en junio y beneficiará a quienes cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.