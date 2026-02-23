MEF actualiza información sobre pago del CEPANIM a jubilados

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) informó que la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) está prevista para junio de 2026, y que la plataforma para el registro y reclamo del beneficio se encuentra en desarrollo.

Asimismo, la entidad indicó que será la única encargada de coordinar y comunicar el proceso de entrega de los cheques a los jubilados que recibirán los dineros correspondientes a los intereses acumulados entre 1983 y 2017.

En caso de que el beneficiario haya fallecido, el derecho al pago no se pierde. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o los hijos, quienes deberán presentar los documentos que acrediten el parentesco y la defunción.

De acuerdo con el MEF, cerca de 424,596 panameños beneficiarios del CEPADEM podrán cobrar el CEPANIM, por un monto total de B/. 250 millones.