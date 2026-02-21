PASE-U: centros de pago del IFARHU habilitados desde el lunes 23 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del lunes 23 al sábado 28 de febrero se desarrollará una nueva jornada de pagos del programa PASE-U en distintos puntos del país.
Durante esta jornada se beneficiará a más de 280 mil estudiantes, lo que también representa un importante movimiento económico para miles de familias panameñas.
Centros de pago del PASE-U habilitados
El IFARHU detalló los centros donde se estarán realizando los pagos del programa.
Provincia de Chiriquí
Provincia de Darién
Provincia de Panamá
- Agencia Regional de Panamá Este
- Agencia Regional de Panamá Norte
- Agencia Regional de San Miguelito
- Agencia Regional de Tortí
- Dirección Provincial de Panamá Centro
Recomendación a padres y acudientes
La institución reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del IFARHU para evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado.