Panamá Nacionales -  21 de febrero de 2026 - 14:26

PASE-U: centros de pago del IFARHU habilitados desde el lunes 23 de febrero

El IFARHU habilitó centros de pago del PASE-U del 23 al 28 de febrero. Más de 280 mil estudiantes recibirán el beneficio en distintas regiones del país.

Centros de pagos del PASE-U

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del lunes 23 al sábado 28 de febrero se desarrollará una nueva jornada de pagos del programa PASE-U en distintos puntos del país.

Durante esta jornada se beneficiará a más de 280 mil estudiantes, lo que también representa un importante movimiento económico para miles de familias panameñas.

Centros de pago del PASE-U habilitados

El IFARHU detalló los centros donde se estarán realizando los pagos del programa.

Provincia de Chiriquí

Provincia de Darién

Provincia de Panamá

Recomendación a padres y acudientes

La institución reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del IFARHU para evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado.

