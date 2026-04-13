IFARHU, Concurso General de Becas 2026: cuánto cobran los universitarios en Panamá

Los estudiantes universitarios beneficiados por el Concurso General de Becas del IFARHU reciben una asignación aproximada de B/.125.00 mensuales, según lo establecido en el reglamento vigente.

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IFARHU: ¿Cuánto paga la beca universitaria?

De acuerdo con la normativa:

Monto: B/.125.00 mensuales

B/.125.00 mensuales Frecuencia de pago: generalmente trimestral

generalmente trimestral Duración: toda la carrera, incluyendo trabajo de graduación

Este beneficio aplica para estudios en universidades oficiales como:

Universidad de Panamá (UP)

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)

Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)

Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)

Requisito clave para mantener la beca

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Los estudiantes deben:

Mantener un índice académico mínimo exigido por la institución

Cumplir con los requisitos establecidos por el IFARHU

¿Qué pasa con postgrados y maestrías?

En el caso de estudios de postgrado y maestría, el beneficio cubre:

Materias que generan créditos

Matrícula neta

No incluye:

Seguros

Carné

Cafetería u otros servicios

Otros montos del Concurso General de Becas

El reglamento también establece asignaciones para otros niveles educativos: