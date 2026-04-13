IFARHU, Concurso General de Becas 2026: cuánto cobran los universitarios en Panamá

Los estudiantes universitarios beneficiados por el Concurso General de Becas del IFARHU reciben una asignación aproximada de B/.125.00 mensuales, según lo establecido en el reglamento vigente.
IFARHU: ¿Cuánto paga la beca universitaria?
De acuerdo con la normativa:
- Monto: B/.125.00 mensuales
- Frecuencia de pago: generalmente trimestral
- Duración: toda la carrera, incluyendo trabajo de graduación
Este beneficio aplica para estudios en universidades oficiales como:
- Universidad de Panamá (UP)
- Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
- Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
- Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)
- Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)
Requisito clave para mantener la beca
Los estudiantes deben:
- Mantener un índice académico mínimo exigido por la institución
- Cumplir con los requisitos establecidos por el IFARHU
¿Qué pasa con postgrados y maestrías?
En el caso de estudios de postgrado y maestría, el beneficio cubre:
- Materias que generan créditos
- Matrícula neta
No incluye:
- Seguros
- Carné
- Cafetería u otros servicios
Otros montos del Concurso General de Becas
El reglamento también establece asignaciones para otros niveles educativos:
- Primaria (desde segundo grado): B/.45.00
- Premedia: B/.55.00
- Media: B/.65.00