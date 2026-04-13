Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 11:43

IFARHU, Concurso General de Becas 2026: cuánto cobran los universitarios en Panamá

Conoce cuánto paga el IFARHU a universitarios en 2026. Detalles del Concurso General de Becas y requisitos.

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IFARHU, Concurso General de Becas 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los estudiantes universitarios beneficiados por el Concurso General de Becas del IFARHU reciben una asignación aproximada de B/.125.00 mensuales, según lo establecido en el reglamento vigente.

IFARHU: ¿Cuánto paga la beca universitaria?

De acuerdo con la normativa:

  • Monto: B/.125.00 mensuales
  • Frecuencia de pago: generalmente trimestral
  • Duración: toda la carrera, incluyendo trabajo de graduación

Este beneficio aplica para estudios en universidades oficiales como:

  • Universidad de Panamá (UP)
  • Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
  • Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
  • Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)
  • Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)

Requisito clave para mantener la beca

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Los estudiantes deben:

  • Mantener un índice académico mínimo exigido por la institución
  • Cumplir con los requisitos establecidos por el IFARHU

¿Qué pasa con postgrados y maestrías?

En el caso de estudios de postgrado y maestría, el beneficio cubre:

  • Materias que generan créditos
  • Matrícula neta

No incluye:

  • Seguros
  • Carné
  • Cafetería u otros servicios

Otros montos del Concurso General de Becas

El reglamento también establece asignaciones para otros niveles educativos:

  • Primaria (desde segundo grado): B/.45.00
  • Premedia: B/.55.00
  • Media: B/.65.00
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