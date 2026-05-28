Panamá Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 16:38

Agroferias del IMA para este viernes 29 de mayo en Panamá

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas en varias provincias del país este viernes 29 de mayo.

Agroferias del IMA para el viernes 29 de mayo. 

Agroferias del IMA para el viernes 29 de mayo. 

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 29 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este viernes:

Agroferias del IMA para el viernes 29 de mayo

Chiriquí

  • Cancha comunal de Chiriquí, en el distrito de David.

Coclé

  • Cancha de Olá, en el distrito de Olá.

Los Santos

  • Parque de Pedasí, en el corregimiento de Pedasí.

Veraguas

  • Cancha de El Higo, en el distrito de La Mesa.
  • Casa comunal de Los Panamaes, en Corral Falso, distrito de San Francisco.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito.
  • Plaza Catedral, en el corregimiento de San Felipe.

Panamá Oeste

  • Centro deportivo de Celaje, en el corregimiento de Chame.

Bocas del Toro

  • Terrenos de la Feria de Rambala, distrito de Chiriquí Grande.

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