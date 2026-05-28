Panamá Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 13:13

Capturan a tres presuntos integrantes de red de extorsión sexual en Panamá

Las diligencias contra la extorsión sexual se desarrollaron en los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz y El Chorrillo.

Integrantes de red de extorsión sexual.

Integrantes de red de extorsión sexual.

Ana Canto
Por Ana Canto

Tres personas, entre ellas dos hombres (uno de nacionalidad colombiana) y una mujer, fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional mediante el desarrollo del operativo "ECFO". Los sospechosos son señalados por su presunta vinculación a una red criminal dedicada a la extorsión sexual en el territorio nacional.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el grupo delictivo operaba bajo una modalidad digital específica:

  • Dos de los hoy aprehendidos captaban a sus potenciales víctimas a través de interacciones en aplicaciones de citas en línea.

Las diligencias se desarrollaron en los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz y El Chorrillo. Los estamentos de seguridad lograron el decomiso de diversos equipos tecnológicos.

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