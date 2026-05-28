Capturan a tres presuntos integrantes de red de extorsión sexual en Panamá

Tres personas, entre ellas dos hombres (uno de nacionalidad colombiana) y una mujer, fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional mediante el desarrollo del operativo "ECFO". Los sospechosos son señalados por su presunta vinculación a una red criminal dedicada a la extorsión sexual en el territorio nacional.
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Dos de los hoy aprehendidos captaban a sus potenciales víctimas a través de interacciones en aplicaciones de citas en línea.
Las diligencias se desarrollaron en los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz y El Chorrillo. Los estamentos de seguridad lograron el decomiso de diversos equipos tecnológicos.