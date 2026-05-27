Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 15:59

Nuevos precios de combustibles en Panamá regirán hasta el 12 de junio

La Secretaría Nacional de Energía confirmó la nueva lista de precios máximos de los combustibles en Panamá.

Combustible en Panamá: precios y detalles.

Combustible en Panamá: precios y detalles.

Combustible - Shutterstock
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía confirmó la nueva lista de precios máximos de venta de los combustibles que regirá del 29 de mayo al 12 de junio. Para este periodo, se registrará una disminución en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre.

En las provincias de Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos costará B/.1.337 (-0.026) por litro; la gasolina de 91 octanos B/.1.252 (-0.027) y el diésel 1.276 (-0.045).

Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.337
  • 91 octanos: 1.252
  • Diésel: 1.279

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.339
  • 91 octanos: 1.255
  • Diésel: 1.281

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.345
  • 91 octanos: 1.260
  • Diésel: 1.267

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.353
  • 91 octanos: 1.268
  • Diésel: 1.294

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.360
  • 91 octanos: 1.276
  • Diésel: 1.302

Volcán

  • 95 octanos: 1.363
  • 91 octanos: 1.279
  • Diésel: 1.305

Changuinola

  • 95 octanos: 1.387
  • 91 octanos: 1.303
  • Diésel: 1.329

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