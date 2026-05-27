Nuevos precios de combustibles en Panamá regirán hasta el 12 de junio

La Secretaría Nacional de Energía confirmó la nueva lista de precios máximos de venta de los combustibles que regirá del 29 de mayo al 12 de junio. Para este periodo, se registrará una disminución en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre.
Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.337
- 91 octanos: 1.252
- Diésel: 1.279
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.339
- 91 octanos: 1.255
- Diésel: 1.281
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.345
- 91 octanos: 1.260
- Diésel: 1.267
Las Tablas
- 95 octanos: 1.353
- 91 octanos: 1.268
- Diésel: 1.294
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.360
- 91 octanos: 1.276
- Diésel: 1.302
Volcán
- 95 octanos: 1.363
- 91 octanos: 1.279
- Diésel: 1.305
Changuinola
- 95 octanos: 1.387
- 91 octanos: 1.303
- Diésel: 1.329