Panamá Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 09:56

Precio del combustible en Panamá: lista oficial de costos hasta el 29 de mayo

De acuerdo con la lista de precios del combustible en Panamá, la gasolina de 95 octanos subirá 9 centavos por litro.

Precio del combustible en Panamá.

Precio del combustible en Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía ha confirmado la nueva lista de precios máximos de venta de combustibles desde el 15 al 29 de mayo. El aumento corresponde a las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel.

Aumento de la gasolina en Panamá

  • Gasolina de 95 octanos: Sube 9 centavos por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: Sube 9 centavos por litro.

  • Diésel bajo en azufre: Sube 5 centavos por litro.

Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.363
  • 91 octanos: 1.279
  • Diésel: 1.324

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.366
  • 91 octanos: 1.281
  • Diésel: 1.326

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.371
  • 91 octanos: 1.287
  • Diésel: 1.331

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.379
  • 91 octanos: 1.294
  • Diésel: 1.339

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.387
  • 91 octanos: 1.302
  • Diésel: 1.347

Volcán

  • 95 octanos: 1.390
  • 91 octanos: 1.305
  • Diésel: 1.350

Changuinola

  • 95 octanos: 1.413
  • 91 octanos: 1.329
  • Diésel: 1.374

En esta nota:
Seguir leyendo

Conductor y despachador de combustible son citados ante el Juez de Paz de Cerro Silvestre

Subsecretario para Asuntos Económicos de EE. UU., Jacob Helberg, sostiene reuniones en Panamá

Calendario escolar 2026: primer trimestre escolar finalizará el 29 de mayo

Recomendadas

Más Noticias