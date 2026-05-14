Precio del combustible en Panamá: lista oficial de costos hasta el 29 de mayo

La Secretaría Nacional de Energía ha confirmado la nueva lista de precios máximos de venta de combustibles desde el 15 al 29 de mayo. El aumento corresponde a las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel.
Aumento de la gasolina en Panamá
Gasolina de 95 octanos: Sube 9 centavos por litro.
Gasolina de 91 octanos: Sube 9 centavos por litro.
Diésel bajo en azufre: Sube 5 centavos por litro.
Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.363
- 91 octanos: 1.279
- Diésel: 1.324
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.366
- 91 octanos: 1.281
- Diésel: 1.326
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.371
- 91 octanos: 1.287
- Diésel: 1.331
Las Tablas
- 95 octanos: 1.379
- 91 octanos: 1.294
- Diésel: 1.339
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.387
- 91 octanos: 1.302
- Diésel: 1.347
Volcán
- 95 octanos: 1.390
- 91 octanos: 1.305
- Diésel: 1.350
Changuinola
- 95 octanos: 1.413
- 91 octanos: 1.329
- Diésel: 1.374