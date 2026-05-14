Médicos alertan por golpes de calor y dermatitis ante efectos de El Niño en Panamá

Médicos en Panamá recomendaron a la población extremar las medidas de prevención ante el aumento de temperaturas y los riesgos de golpes de calor y dermatitis asociados al fenómeno climático de Fenómeno de El Niño.

La advertencia surge en medio de la declaratoria de alerta en el país por las condiciones climáticas que favorecen enfermedades relacionadas con el calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas expuestas por largos períodos al sol.

Los especialistas recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición solar en horas de mayor intensidad y utilizar ropa ligera para reducir el riesgo de afectaciones a la salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2054889480629149790?s=20&partner=&hide_thread=false Condiciones del Tiempo Jueves 14 de Mayo de 2026.

Aguaceros aislados con posible actividad eléctrica. Cielo entre parcialmente nublado a despejado.



Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas.

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Médicos alertan sobre golpes de calor y dermatitis por altas temperaturas

Entre las principales complicaciones asociadas a las altas temperaturas se encuentran los golpes de calor, agotamiento físico y dermatitis provocadas por la sudoración excesiva y la exposición prolongada al ambiente cálido.

Para este jueves 14 de mayo de 2026, el pronóstico del tiempo prevé cielo entre parcialmente nublado y despejado, además de aguaceros aislados con posible actividad eléctrica en distintos puntos del país.

IMHPA reitera el cuidado a infantes

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) reiteraron el llamado a prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

También recomendaron acudir a centros médicos en caso de presentar síntomas como mareos, fiebre alta, deshidratación, irritación severa de la piel o dificultades para respirar.