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CSS habilitará sistema de recetas para médicos privados, anunció el director Dino Mon

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, reveló en que en los próximos días será habilitado el sistema recetas para los médicos del sector privado, quienes podrán requerir los medicamentos de los pacientes asegurados de forma digital. Aclaró que se requiere contar con la cédula física para recibir atención en las instalaciones médicas, luego de establecerse que ya no será necesario portar el carnet.