Jubilados y pensionados cobrarán tres veces en abril: este es el calendario de pagos

Calendario de pago a jubilados y pensionados en abril

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026, mes en el que algunos beneficiarios recibirán hasta tres desembolsos.

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Fechas de pago confirmadas a jubilados y pensionados

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

Miércoles 1 de abril (ACH y cheque)

(ACH y cheque) Viernes 17 de abril (ACH y cheque)

¿Por qué algunos cobrarán tres veces?

jubilados-unsplash.jpg Mark Timberlake - Unsplash

La CSS explicó que durante la segunda quincena de abril también se efectuará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes, lo que representa un ingreso adicional para ciertos jubilados y pensionados.

Modalidades de pago

Los depósitos se realizarán a través de:

Transferencias bancarias (ACH)

Pago por cheque

La entidad recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para confirmar detalles adicionales sobre los pagos y evitar desinformación.