Panamá Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 17:05

Jubilados y pensionados cobrarán tres veces en abril: este es el calendario de pagos

CSS confirma pagos de abril 2026 para jubilados y pensionados. Consulta fechas por ACH y cheque y quiénes cobrarán tres veces.

Calendario de pago a jubilados y pensionados en abril

Calendario de pago a jubilados y pensionados en abril

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026, mes en el que algunos beneficiarios recibirán hasta tres desembolsos.

Fechas de pago confirmadas a jubilados y pensionados

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

  • Miércoles 1 de abril (ACH y cheque)
  • Viernes 17 de abril (ACH y cheque)

¿Por qué algunos cobrarán tres veces?

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La CSS explicó que durante la segunda quincena de abril también se efectuará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes, lo que representa un ingreso adicional para ciertos jubilados y pensionados.

Modalidades de pago

Los depósitos se realizarán a través de:

  • Transferencias bancarias (ACH)
  • Pago por cheque

La entidad recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para confirmar detalles adicionales sobre los pagos y evitar desinformación.

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