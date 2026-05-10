Empleos en Panamá 2026: vacantes en el Cuarto Puente y la ACP

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes laborales como parte del avance de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Las oportunidades están dirigidas a estudiantes, técnicos y profesionales, con plazas temporales y permanentes principalmente en los distritos de Panamá y Arraiján.

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Vacantes disponibles en el Cuarto Puente

Entre las posiciones ofertadas actualmente se encuentran:

Ingeniero de Campo

Shopdrawing Engineer

Traductor Inglés – Mandarín – Español

Ingeniero Estructural

Claims Engineer

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional bilingüe

Ingeniero de Control de Costos y Planificación

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Los interesados en aplicar pueden enviar su hoja de vida al correo: [email protected]

ACP mantiene plazas abiertas en Panamá

Por otro lado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantiene habilitadas diversas oportunidades laborales y programas de formación para profesionales y estudiantes interesados en integrarse a la institución.

Las vacantes abarcan áreas como ingeniería, administración, meteorología, ciencias físicas, compras y operaciones.

Lista de empleos disponibles en la ACP

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Actualmente, las plazas publicadas incluyen:

Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Técnico en Hidrografía

Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Técnico en Meteorología

Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Agente de Compras

Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Técnico en Ciencias Físicas

Ingeniero Interdisciplinario (Suministro de Agua y Sistemas de Aguas Residuales)

Programa de Desarrollo Profesional: Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)

Obrero (Planta Potabilizadora)

Ingeniero Interdisciplinario (Diseño de Máquina)

Meteorólogo

Ayudante Estudiantil Administrativo (Sector Atlántico)

Ayudante Estudiantil Administrativo (Sector Pacífico)

La ACP destacó que las vacantes no solo están dirigidas a personal con experiencia, sino también a estudiantes y jóvenes profesionales que buscan adquirir experiencia laboral dentro de una de las instituciones más importantes del país.

Los interesados pueden consultar los requisitos y aplicar directamente a través del portal oficial de empleos de la ACP: Empleos ACP