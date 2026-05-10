Empleos en Panamá 2026: vacantes en el Cuarto Puente y la ACP

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes laborales como parte del avance de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.
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Vacantes disponibles en el Cuarto Puente
Entre las posiciones ofertadas actualmente se encuentran:
- Ingeniero de Campo
- Shopdrawing Engineer
- Traductor Inglés – Mandarín – Español
- Ingeniero Estructural
- Claims Engineer
- Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional bilingüe
- Ingeniero de Control de Costos y Planificación
Los interesados en aplicar pueden enviar su hoja de vida al correo: [email protected]
ACP mantiene plazas abiertas en Panamá
Por otro lado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantiene habilitadas diversas oportunidades laborales y programas de formación para profesionales y estudiantes interesados en integrarse a la institución.
Las vacantes abarcan áreas como ingeniería, administración, meteorología, ciencias físicas, compras y operaciones.
Lista de empleos disponibles en la ACP
Actualmente, las plazas publicadas incluyen:
- Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Técnico en Hidrografía
- Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Técnico en Meteorología
- Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Agente de Compras
- Programa de Experiencia Profesional (PEXP) – Técnico en Ciencias Físicas
- Ingeniero Interdisciplinario (Suministro de Agua y Sistemas de Aguas Residuales)
- Programa de Desarrollo Profesional: Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)
- Obrero (Planta Potabilizadora)
- Ingeniero Interdisciplinario (Diseño de Máquina)
- Meteorólogo
- Ayudante Estudiantil Administrativo (Sector Atlántico)
- Ayudante Estudiantil Administrativo (Sector Pacífico)
La ACP destacó que las vacantes no solo están dirigidas a personal con experiencia, sino también a estudiantes y jóvenes profesionales que buscan adquirir experiencia laboral dentro de una de las instituciones más importantes del país.
Los interesados pueden consultar los requisitos y aplicar directamente a través del portal oficial de empleos de la ACP: Empleos ACP