Así funcionarán los cambios operativos del Metro de Panamá en las líneas 1 y 2 desde este lunes

El Metro de Panamá informó que, a partir del lunes 11 de mayo, implementará un nuevo operativo para optimizar el servicio en las líneas 1 y 2, ante el aumento de usuarios tras el alza del combustible en Panamá.

Según estimaciones de la entidad, la cantidad de pasajeros ha pasado de 380 mil a entre 420 mil y 450 mil usuarios diarios. Otro factor que influirá en este incremento es la inauguración del Intercambiador de Villa Zaita.

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El operativo será aplicado en las estaciones terminales de Villa Zaita y Albrook, así como en San Miguelito y Nuevo Tocumen.

¿En qué consiste el nuevo operativo del Metro?

Habitualmente, el Metro de Panamá opera dejando a los pasajeros en el andén final de las estaciones terminales para luego cambiar de vía y recoger a quienes se dirigen hacia otras estaciones.

Con el nuevo operativo, los trenes se intercalarán entre ambos andenes para agilizar el servicio y reducir los tiempos de espera.

Por ejemplo, los usuarios que viajen desde Villa Zaita hacia el centro de la ciudad, desde Albrook hacia Villa Zaita o desde San Miguelito hacia Nuevo Tocumen podrán utilizar cualquiera de los dos andenes, ya que los trenes alternarán su llegada entre ambos lados de la estación.

Esto permitirá que los pasajeros que llegan a la terminal puedan descender mientras otros usuarios abordan el mismo tren de manera simultánea.