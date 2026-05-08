Capturan a tercer sospechoso por robo a pareja de adultos mayores en avenida Balboa

Un menor de edad fue aprehendido en el corregimiento de Pueblo Nuevo por su presunta vinculación al robo y agresión en perjuicio de una pareja de adultos mayores en la avenida Balboa.

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, confirmó la captura del sospechoso y calificó el hecho como “inaceptable”. Según detalló Fernández, el menor fue ubicado cuando se desplazaba junto a su madre dentro de un vehículo en Pueblo Nuevo y posteriormente fue trasladado para realizar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Te puede interesar: Operativo en el Terraplén deja personas remitidas y citaciones por faltas migratorias

Hallan pertenencias de víctimas tras el robo

La Policía también informó sobre el hallazgo de un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas, encontrado en un terraplén como parte de las investigaciones que se mantienen en desarrollo.

Las autoridades confirmaron que ya los tres sospechosos vinculados al caso fueron detenidos. El director policial señaló que espera que la justicia actúe con la misma firmeza con la que ocurrió el delito, debido a la gravedad de la agresión cometida contra los adultos mayores.