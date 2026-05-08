Calendario de pagos: jubilados y pensionados cobrarán el 19 y 20 de mayo

CSS confirma fechas de pago para jubilados y pensionados en mayo 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Fechas de pago d- jubilados y pensionados

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán en las siguientes fechas:

ACH (depósito bancario): miércoles 19 de mayo.

Pago por cheque: jueves 20 de mayo.

La CSS reiteró que los jubilados y pensionados deben verificar sus métodos de cobro y mantenerse atentos a cualquier información oficial relacionada con los pagos.

CSS recuerda opciones de pensión proporcional y anticipada

jubilados y pensionados Sweet Life / Unsplash

La institución también recordó que existen modalidades como la pensión proporcional y la pensión anticipada, disponibles para asegurados que cumplan ciertos requisitos establecidos por ley.

La directora nacional de Recursos Humanos de la CSS, Rosilda Robinson, explicó que quienes acumulen al menos 180 cuotas pueden aplicar a la pensión proporcional si cumplen con la edad requerida.

Requisitos para la pensión proporcional

Según la Caja de Seguro Social, las condiciones son:

Mujeres: desde los 57 años.

Hombres: desde los 62 años.

Contar con mínimo 180 cuotas aportadas.

Esta modalidad permite recibir un beneficio económico ajustado a la cantidad de cuotas cotizadas, en caso de no cumplir con todos los requisitos para una jubilación regular.