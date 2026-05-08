Presidente Mulino participa en toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, llegó este jueves a San José para participar en la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado.

El mandatario panameño fue recibido con honores en la capital costarricense, donde también participan otros ocho jefes de Estado.

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Mulino destaca relación entre Panamá y Costa Rica

“Estoy muy contento de participar en este cambio de mando democrático en Costa Rica”, expresó Mulino a su llegada. El presidente destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral y continuar impulsando el desarrollo comercial y fronterizo entre ambos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052764171133972618?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, ya se encuentra en la ciudad de San José para asistir a la toma de posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica. pic.twitter.com/m1yBFi5Cpe — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

“Seguiremos trabajando unidos como buenos vecinos”, manifestó. “Seguiremos trabajando unidos como buenos vecinos”, manifestó.

Primera dama y ministros acompañan al mandatario

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

También forman parte de la delegación oficial:

Javier Martínez Acha

Frank Ábrego

Julio Moltó

Cambio de mando reúne a líderes regionales

La ceremonia de investidura de Laura Fernández Delgado reúne a líderes de distintos países de la región y marca el inicio de una nueva administración en Costa Rica.

El evento también busca fortalecer los lazos diplomáticos y de cooperación entre las naciones centroamericanas.