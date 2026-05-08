Presidente Mulino participa en toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este jueves a San José para participar en la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado.
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Mulino destaca relación entre Panamá y Costa Rica
“Estoy muy contento de participar en este cambio de mando democrático en Costa Rica”, expresó Mulino a su llegada. El presidente destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral y continuar impulsando el desarrollo comercial y fronterizo entre ambos países.
Primera dama y ministros acompañan al mandatario
Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.
También forman parte de la delegación oficial:
- Javier Martínez Acha
- Frank Ábrego
- Julio Moltó
Cambio de mando reúne a líderes regionales
La ceremonia de investidura de Laura Fernández Delgado reúne a líderes de distintos países de la región y marca el inicio de una nueva administración en Costa Rica.
El evento también busca fortalecer los lazos diplomáticos y de cooperación entre las naciones centroamericanas.