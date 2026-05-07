Presidente Mulino destaca generación de empleos tras visita a astillero en Balboa

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , realizó este miércoles un recorrido por las instalaciones de Astilleros Puerto de Balboa (ASTIBAL), donde destacó el impacto de esta industria en la generación de empleos y el fortalecimiento del hub logístico del país.

Durante la visita al astillero ubicado en la entrada pacífica del Canal de Panamá, Mulino aseguró que “la industria del astillero es el futuro de este país”.

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ASTIBAL genera más de 1,000 empleos en Panamá

El mandatario fue recibido por el presidente de ASTIBAL, Fernando Remolina, junto a directivos de la empresa perteneciente al grupo español ALIMIA SHIPYARDS GROUP.

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Según se informó, el astillero genera más de 1,000 puestos de trabajo y mantiene relación con unas 70 empresas proveedoras.

Mulino felicitó a la compañía por la inversión realizada y por ofrecer servicios bajo estándares internacionales. “Esta industria está generando empleos”, expresó el mandatario durante el recorrido por las instalaciones.

Astillero de Balboa es estratégico para el Canal

ASTIBAL cuenta con tres diques secos y es considerado el único astillero con capacidad de dique seco para buques Panamax entre el sur de la Costa Oeste de Estados Unidos y Chile.

Su ubicación cercana al Canal de Panamá lo convierte en un punto estratégico para reparaciones y mantenimiento de embarcaciones que transitan por la vía interoceánica.

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Durante la visita, Mulino observó las operaciones en cada uno de los diques secos y conversó con trabajadores panameños que forman parte de la fuerza laboral del astillero.

Estudiantes de la UMIP y UTP realizan prácticas en ASTIBAL

La empresa también sirve como centro de prácticas profesionales para estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.

“Este es el futuro, los felicito, continúen trabajando como lo están haciendo para que todo el mundo conozca que en Panamá hay un buen astillero, de calidad”, manifestó Mulino.

Astillero opera a plena capacidad desde 2023

El astillero de Balboa fue construido hace más de 100 años para atender embarcaciones que transitaban por el Canal de Panamá.

Tras un proceso de rehabilitación y modernización, las instalaciones comenzaron a operar a plena capacidad desde mayo de 2023.

El grupo ALIMIA SHIPYARDS GROUP también opera los astilleros ASTICAN y ASTANDER, ubicados en Islas Canarias y el Golfo de Vizcaya.