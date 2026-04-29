Mulino agradece respaldo internacional tras retención de buques panameños en China

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó este martes a las muestras de apoyo internacional luego de la retención de buques de bandera panameña en puertos de China.
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Presidente Mulino apuesta por el diálogo y la diplomacia
Mulino dejó claro que su administración busca manejar el tema con prudencia, priorizando el respeto mutuo entre países y evitando escalar tensiones en el plano internacional.
Las declaraciones se dan en medio de reacciones de distintos gobiernos que han respaldado la soberanía y los intereses de Panamá, particularmente en lo relacionado con su registro de naves, uno de los más importantes a nivel mundial.
Preocupación por buques panameños
La retención de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos ha generado inquietud en el sector marítimo, clave para la economía del país.
Panamá mantiene uno de los registros navieros más grandes del mundo, por lo que cualquier medida que afecte a sus buques puede tener repercusiones tanto comerciales como diplomáticas.