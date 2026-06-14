IFARHU iniciará este lunes la recepción de boletines para el pago de becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará este lunes 15 de junio la jornada de recepción de boletines, dirigida a los padres de familia y acudientes de los estudiantes seleccionados este 2026.

El proceso se extenderá hasta el miércoles 15 de julio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y se llevará a cabo en la sede regional que le corresponda al estudiante.

Documentación a entregar:

Boletín del primer trimestre de 2026: Aplica para estudiantes con becas vigentes, preseleccionados del Concurso General de Becas y beneficiarios del programa de Apoyo Económico por Discapacidad.

Casos pendientes (2025): Aquellos becarios vigentes que aún deban el boletín del tercer trimestre de 2025 y la matrícula de 2026 podrán presentarlos en este mismo periodo para regularizar su estatus.

El IFARHU advirtió que la no entrega de la documentación requerida provocará la cancelación inmediata del beneficio financiero.