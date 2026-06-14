Panamá Nacionales -  14 de junio de 2026 - 13:11

IFARHU iniciará este lunes la recepción de boletines para el pago de becas

El IFARHU advirtió que la no entrega de los boletines provocará la cancelación inmediata del Concurso General de Becas.

IFARHU pide documentación a padres de familia.

IFARHU pide documentación a padres de familia.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este lunes 15 de junio la jornada de recepción de boletines, dirigida a los padres de familia y acudientes de los estudiantes seleccionados este 2026.

El proceso se extenderá hasta el miércoles 15 de julio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y se llevará a cabo en la sede regional que le corresponda al estudiante.

Documentación a entregar:

  • Boletín del primer trimestre de 2026: Aplica para estudiantes con becas vigentes, preseleccionados del Concurso General de Becas y beneficiarios del programa de Apoyo Económico por Discapacidad.

  • Casos pendientes (2025): Aquellos becarios vigentes que aún deban el boletín del tercer trimestre de 2025 y la matrícula de 2026 podrán presentarlos en este mismo periodo para regularizar su estatus.

El IFARHU advirtió que la no entrega de la documentación requerida provocará la cancelación inmediata del beneficio financiero.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Estudiantes con becas vigentes y preseleccionados del Concurso General de Becas y Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 deben entregar su boletín del primer trimestre 2026 del 15 de junio al 15 de julio en su sede del IFARHU. La no entrega puede causar la cancelación del beneficio."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU: ¿Cuándo y dónde entregar el boletín para no perder la beca en 2026?

Pagos de becas vigentes del IFARHU para la semana del 15 al 18 de junio

IFARHU solicita boletín del primer trimestre 2026 para cobrar el Concurso General de Becas

Recomendadas

Más Noticias