Mundial 2026: partidos para este lunes 15 de junio y dónde verlos EN VIVO

Este lunes inicia15 de junio una nueva semana de emocionantes partidos del Mundial 2026. Países como España, Bélgica, Egipto y Uruguay, quienes buscará liderar su grupo dentro de la competición.
Para seguir el resto de la jornada, sintoniza la cobertura completa por RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM.
Partidos para el domingo 15 de junio
- España vs. Cabo Verde, 11:00 a.m.
- Bélgica vs. Egipto, 2:00 p.m.
- Arabia Saudita vs. Uruguay (EN VIVO por RPC TV y Telemetro), 5:00 p.m.
- Irán vs. Nueva Zelanda, 8:00 p.m.