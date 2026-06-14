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Mundial 2026 Mundial 2026 -  14 de junio de 2026 - 18:13

Mundial 2026: partidos para este lunes 15 de junio y dónde verlos EN VIVO

Podrás disfrutar EN VIVO el partido del Mundial 2026 entre Arabia Saudita vs. Uruguay, a través de las pantallas de RPC TV a partir de las 5:00 p.m.

Mundial 2026: partidos para este lunes 15 de junio.

Mundial 2026: partidos para este lunes 15 de junio.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes inicia15 de junio una nueva semana de emocionantes partidos del Mundial 2026. Países como España, Bélgica, Egipto y Uruguay, quienes buscará liderar su grupo dentro de la competición.

Podrás disfrutar EN VIVO de toda la acción a través de las pantallas de RPC TV a partir de las 3:00 p.m., con el debut de Arabia Saudita vs. Uruguay, directo desde el Estadio de Miami, Estados Unidos.

Para seguir el resto de la jornada, sintoniza la cobertura completa por RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM.

Partidos para el domingo 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde, 11:00 a.m.
  • Bélgica vs. Egipto, 2:00 p.m.
  • Arabia Saudita vs. Uruguay (EN VIVO por RPC TV y Telemetro), 5:00 p.m.
  • Irán vs. Nueva Zelanda, 8:00 p.m.

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