Lluvias causan afectaciones en varias regiones de Panamá; Bocas del Toro concentra los mayores daños

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINPAROC) informó que atiende a las comunidades afectadas por las lluvias registradas durante los últimos días a nivel nacional, con mayor cobertura en la provincia de Bocas del Toro.
Entre las incidencias reportadas se registran las siguientes:
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111 familias afectadas con pérdidas en la agricultura y la ganadería.
Cinco deslizamientos de tierra en carreteras de Bocas del Toro.
Una persona fallecida por descarga eléctrica en el distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe-Buglé.
Las autoridades no descartan que las precipitaciones continúen en el territorio nacional. Por ello, recomiendan a la población mantener la precaución ante el incremento de las lluvias, el aumento de los niveles de los ríos y los oleajes en las zonas costeras.