Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 13:00

Lluvias causan afectaciones en varias regiones de Panamá; Bocas del Toro concentra los mayores daños

El SINAPROC recomienda a la población mantener la precaución ante el incremento de las lluvias, por el ingreso de la onda tropical n.° 35.

Lluvias causan afectaciones en varias regiones de Bocas del Toro.

Lluvias causan afectaciones en varias regiones de Bocas del Toro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINPAROC) informó que atiende a las comunidades afectadas por las lluvias registradas durante los últimos días a nivel nacional, con mayor cobertura en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con la entidad, tras la emisión de la alerta verde este sábado para las regiones comarcales occidentales del país y la zona fronteriza con Costa Rica, se han atendido diversas afectaciones ocasionadas por la inestabilidad del clima derivada del ingreso de la onda tropical n.° 35.

Entre las incidencias reportadas se registran las siguientes:

  • 111 familias afectadas con pérdidas en la agricultura y la ganadería.

  • Cinco deslizamientos de tierra en carreteras de Bocas del Toro.

  • Una persona fallecida por descarga eléctrica en el distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Las autoridades no descartan que las precipitaciones continúen en el territorio nacional. Por ello, recomiendan a la población mantener la precaución ante el incremento de las lluvias, el aumento de los niveles de los ríos y los oleajes en las zonas costeras.

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