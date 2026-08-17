Lluvias causan afectaciones en varias regiones de Panamá; Bocas del Toro concentra los mayores daños

Lluvias causan afectaciones en varias regiones de Bocas del Toro.

Por Ana Canto El Sistema Nacional de Protección Civil (SINPAROC) informó que atiende a las comunidades afectadas por las lluvias registradas durante los últimos días a nivel nacional, con mayor cobertura en la provincia de Bocas del Toro.

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De acuerdo con la entidad, tras la emisión de la alerta verde este sábado para las regiones comarcales occidentales del país y la zona fronteriza con Costa Rica, se han atendido diversas afectaciones ocasionadas por la inestabilidad del clima derivada del ingreso de la onda tropical n.° 35.

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