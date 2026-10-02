IMA anuncia Agroferias para este sábado 3 de octubre

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 3 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA para el 3 de octubre Comarca Ngäbe Buglé Comunidad de Cerro Otoe, distrito de Mironó ¡Atención, Comarca Ngäbe Buglé! Tenemos agroferia en el distrito de MironóComunidad de Cerro OtoeDesde las 8:00 a.m.Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/BwGPecIe26 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 1, 2026