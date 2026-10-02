IMA anuncia Agroferias para este sábado 3 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 3 de octubre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para el 3 de octubre
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Cerro Otoe, distrito de Mironó