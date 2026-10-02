Juzgado de Justicia Comunitaria de Caimitillo podría ser trasladado a Calzada Larga

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó un recorrido por distintos sectores del corregimiento de Caimitillo , acompañada por su equipo de trabajo y el representante Rodolfo Precilla, para conocer las necesidades de la comunidad y evaluar las condiciones de los espacios donde se brinda atención relacionada con la Justicia Comunitaria.

Durante la jornada, la ministra inspeccionó diferentes instalaciones y conversó con moradores, quienes expusieron sus principales inquietudes y necesidades.

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Evalúan traslado del Juzgado de Justicia Comunitaria

Uno de los puntos centrales del recorrido fue el espacio donde actualmente funciona la Justicia Comunitaria, cuyas condiciones fueron evaluadas para determinar alternativas que permitan mejorar la atención a los usuarios.

La asesora del Despacho Superior, Idania Perigault, explicó que estos recorridos forman parte del trabajo que se desarrolla a nivel nacional para identificar instalaciones que permitan ofrecer una atención más adecuada.

Tras la visita, se contempla el traslado del Juzgado de Justicia Comunitaria a un espacio más amplio dentro del complejo deportivo de Calzada Larga, con el objetivo de mejorar las condiciones para los usuarios y funcionarios.

El juez comunitario Carlos Acosta señaló que las actuales instalaciones presentan limitaciones para atender adecuadamente a la población.

Durante el recorrido, uno de los moradores que conversó con Montalvo expresó: “No pensé que la ministra hiciera esta caminata; es una ministra especial”.