Lotería Fiscal Regional: DGI anuncia fechas de los sorteos de noviembre en Panamá

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció las fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional correspondientes a noviembre, que se desarrollarán en distintas fechas según la región del país.

El calendario anunciado por la DGI quedó establecido de la siguiente manera:

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Región 1 – Panamá: 17 de noviembre.

Región 2 – Panamá Oeste, Colón y Darién: 19 de noviembre.

Región 3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: 24 de noviembre.

Región 4 – Herrera, Los Santos y Coclé: 26 de noviembre.

Los participantes deberán tomar en cuenta la fecha correspondiente a su región para conocer cuándo se realizará el respectivo sorteo.

La entidad informó que podrán participar en los sorteos todas las personas naturales mayores de 18 años que, al efectuar una compra en un establecimiento comercial, soliciten su factura o comprobante fiscal.

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Requisitos para participar en la Lotería Fiscal Regional

El documento deberá estar correctamente emitido mediante uno de los sistemas de facturación autorizados por la DGI.

Los sorteos se realizarán en fechas y horarios determinados, que serán anunciados a través de los canales oficiales de la Dirección General de Ingresos y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los premios serán entregados en efectivo. Los ganadores serán contactados directamente por la DGI y sus nombres se publicarán en los medios oficiales. El pago estará sujeto a las disposiciones fiscales vigentes.