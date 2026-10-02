Panamá y Perú ponen la mirada en el agro: estos son los temas que buscan impulsar

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) encargado de Panamá, José Aníbal Rincón, se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Marco Antonio Vinelli Ruíz, para abordar acciones destinadas a fortalecer la cooperación técnica y comercial en el sector agropecuario entre ambos países.
Panamá y Perú abordan innovación y comercio agrícola
En la reunión también participaron María Mercedes Gil, representante de la Cancillería peruana, y Mario López Chávarri, embajador de Perú en Panamá.
Según la información suministrada, ambos países buscan avanzar en una agenda bilateral que incluya la innovación tecnológica aplicada al agro y acciones orientadas a facilitar el intercambio comercial en beneficio de los productores agropecuarios.
El encuentro forma parte de las conversaciones entre ambos países para ampliar la cooperación en materia agrícola y compartir experiencias relacionadas con el desarrollo del sector.