Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 17:36

Panamá y Perú ponen la mirada en el agro: estos son los temas que buscan impulsar

Autoridades de Panamá y Perú abordaron cooperación técnica, comercio agrícola, seguridad alimentaria e innovación tecnológica para el sector agropecuario.

Panamá y Perú ponen la mirada en el agro.

Panamá y Perú ponen la mirada en el agro.

MIDA
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) encargado de Panamá, José Aníbal Rincón, se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Marco Antonio Vinelli Ruíz, para abordar acciones destinadas a fortalecer la cooperación técnica y comercial en el sector agropecuario entre ambos países.

Durante el encuentro se analizaron iniciativas relacionadas con el intercambio de buenas prácticas, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sostenible y las oportunidades de cooperación entre Panamá y Perú.

Panamá y Perú abordan innovación y comercio agrícola

En la reunión también participaron María Mercedes Gil, representante de la Cancillería peruana, y Mario López Chávarri, embajador de Perú en Panamá.

Según la información suministrada, ambos países buscan avanzar en una agenda bilateral que incluya la innovación tecnológica aplicada al agro y acciones orientadas a facilitar el intercambio comercial en beneficio de los productores agropecuarios.

El encuentro forma parte de las conversaciones entre ambos países para ampliar la cooperación en materia agrícola y compartir experiencias relacionadas con el desarrollo del sector.

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