PRD crea comisión para revisar reformas electorales y anuncia jornada de inscripción

El Partido Revolucionario Democrático ( PRD ) anunció la creación de una comisión para revisar las modificaciones propuestas a las reformas electorales, tras una reunión de más de seis horas de su Consejo Directivo Nacional. El colectivo también informó que realizará una jornada de inscripción masiva el próximo 11 de octubre de 2026.

De acuerdo con un pronunciamiento emitido este 2 de octubre, la comisión estará integrada por miembros del Consejo Directivo Nacional y abogados del partido. Su tarea será analizar los cambios planteados al proyecto de reformas y elaborar una posición del PRD que posteriormente será entregada a su bancada de diputados.

PRD analizará cambios a las reformas electorales

Las reformas al Código Electoral se discuten mediante el Proyecto de Ley 699, presentado por el Tribunal Electoral para establecer las reglas de los comicios generales de 2029.

El PRD señaló que de la revisión interna surgirá una “postura unificada” que será trasladada a sus diputados.

Jornada de inscripción del PRD será el 11 de octubre

El partido también estableció como prioridad la movilización para una jornada de inscripción masiva programada para el 11 de octubre de 2026. Según el comunicado, ya fueron definidos los puntos de inscripción y las estructuras que participarán en la actividad.