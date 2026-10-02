IDAAN reporta suministro irregular de agua en sectores de la vía Transístmica

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la estación de bombeo de San Juan, ubicada en la vía Transístmica, suspendió sus operaciones, situación que mantiene irregular el suministro de agua potable en varias comunidades. Personal especializado se encuentra evaluando las afectaciones en el sistema de bombeo.

Contenido de interés: IDAAN está buscando personal: revise las vacantes disponibles y cómo aplicar

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué sectores tienen afectaciones en el suministro de agua?

De acuerdo con el IDAAN, la irregularidad en el servicio afecta a los siguientes sectores:

Sardinilla.

La Duque.

Calle 50.

Buena Vista.

Palmeras de Buena Vista.

Brisas de Buena Vista.

Áreas aledañas.

Informamos que la estación de bombeo de San Juan en la vía Transístmica, ha suspendido sus operaciones, por lo que el suministro de agua potable es irregular en Sardinilla, La Duque, Calle 50, Buena Vista, Palmeras de Buena Vista, Brisas de Buena Vista y áreas aledañas.



… pic.twitter.com/wytoSsu37D — IDAAN (@IDAANinforma) October 2, 2026

La afectación se registra luego de que la estación de bombeo de San Juan suspendiera sus operaciones.

IDAAN evalúa la estación de bombeo

Personal de electromecánica del IDAAN se trasladó al sitio para evaluar las afectaciones que mantienen comprometido el funcionamiento del bombeo.

Hasta el momento, la institución no ha informado cuál fue la causa específica de la suspensión de operaciones ni ha establecido una hora estimada para la normalización del suministro de agua potable.

Los residentes de los sectores afectados deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del IDAAN sobre los trabajos y la recuperación del sistema.