¿Cómo ahorrar gasolina? Hábitos que podrían ayudarte a gastar menos combustible

La gasolina cada día representa un mayor gasto para los conductores. Según informó la Secretaría Nacional de Energía, los precios han registrado ajustes, debido a las tenciones geopolíticas del Medio Oriente, situación que repercuta en el mercado panameño.

Conoce algunos hábitos al momento de conducir podrían estar influyendo en cuánto combustible consumes.

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¿Usas mucho el aire acondicionado? Esto podría influir en el consumo

Uno de los factores que puede influir en el gasto de combustible es el uso del aire acondicionado, debido a que su componente principal, el compresor, está conectado al motor y requiere un esfuerzo adicional para funcionar.

Organiza tus recorridos y evita vueltas innecesarias

Planificar los recorridos antes de salir puede ayudarte a evitar desplazamientos innecesarios. Organizar tus diligencias y elegir una ruta adecuada permite reducir recorridos que podrían aumentar el consumo de combustible.

¿Dejas el carro encendido aunque estés detenido?

Mantener el vehículo encendido durante periodos prolongados mientras permanece detenido puede influir en el gasto de combustible. Por eso, cuando no sea necesario mantener el motor encendido, evita hacerlo.

Frenar y acelerar de golpe también puede aumentar el gasto

Los cambios bruscos al conducir también pueden influir en el consumo de gasolina. Acelerar y frenar constantemente puede hacer que el vehículo utilice más combustible, por lo que una conducción más estable puede ayudar a reducir este gasto.

¿Qué puedes hacer para gastar menos gasolina?

No existe un único hábito que determine cuánto combustible consumirá un vehículo. Sin embargo, conducir de manera responsable, organizar los recorridos y evitar consumos innecesarios puede ayudarte a aprovechar mejor cada tanque.

Si notas que tu vehículo está consumiendo más gasolina de lo habitual, revisar tus hábitos de conducción y el estado del vehículo puede ser un buen punto de partida antes de volver a llenar el tanque.