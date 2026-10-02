Presidente Mulino sanciona leyes 553, 554 y 555 en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sancionó las leyes 553, 554 y 555 del 29 de septiembre de 2026, que introducen disposiciones relacionadas con el sistema judicial de Panamá, el pasaporte electrónico ordinario para estudiantes panameños en el extranjero y la creación de la Ruta del Trapiche como circuito turístico, cultural y gastronómico.

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¿Qué establece la Ley 553 sobre el sistema judicial?

La Ley 553 del 29 de septiembre de 2026 modifica disposiciones del Código Judicial relacionadas con la organización territorial y jerárquica de la administración de justicia.

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, sancionó la Ley 553 del 29 de septiembre de 2026, que modifica el Código Judicial y reconfigura el orden jerárquico y territorial del sistema judicial a nivel de Distritos Judiciales, Circuitos Judiciales y Distritos Municipales.… pic.twitter.com/6X2areVvvx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Los cambios alcanzan la organización del sistema a nivel de Distritos Judiciales, Circuitos Judiciales y Distritos Municipales, estableciendo modificaciones en la estructura judicial del país.

Ley 554 incluye disposición sobre pasaporte para estudiantes en el extranjero

Mulino también sancionó la Ley 554 del 29 de septiembre de 2026, que adiciona un artículo a la Ley 32 de 2013, mediante la cual se creó la Autoridad de Pasaportes de Panamá.

La nueva normativa introduce una disposición relacionada con el pasaporte electrónico ordinario para estudiantes panameños que se encuentran en el extranjero.

La medida modifica el marco legal que regula la expedición de pasaportes, incorporando específicamente a este grupo de ciudadanos.

¿Qué es la Ruta del Trapiche creada mediante la Ley 555?

La tercera normativa sancionada es la Ley 555 del 29 de septiembre de 2026, mediante la cual se crea oficialmente la Ruta del Trapiche.

La ley define esta ruta como un circuito turístico, cultural y gastronómico que comprende las zonas productoras de panela —también conocida como raspadura— y sus derivados en todo el país.

El objetivo es que los visitantes puedan conocer el proceso artesanal de la caña de azúcar, además de las tradiciones, expresiones culturales y experiencias de las comunidades vinculadas históricamente al uso del trapiche.

La normativa establece como beneficiarios a los productores de panela y sus derivados, las comunidades que formen parte de la ruta, los operadores turísticos locales y los visitantes interesados en la cultura y gastronomía panameñas.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), estará encargada de implementar, promover y mantener la Ruta del Trapiche.