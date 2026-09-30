Cobre Panamá: Mulino recibe informe que recomienda un cierre ordenado de la mina

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió este miércoles 30 de septiembre el informe final y las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre el futuro de Cobre Panamá, luego de varios meses de análisis y de una auditoría integral realizada al sitio ubicado en Donoso.

Durante su intervención, Mulino recordó que hace tres meses dio instrucciones para conformar una comisión que estudiara a fondo la situación de la mina, debido a que, según explicó, hasta ese momento no se había realizado un análisis integral que permitiera determinar qué hacer con el sitio.

“Acordamos que antes de hacer cualquier recomendación teníamos que estudiar todos los aspectos posibles”, manifestó Mulino.

El mandatario explicó que el trabajo incluyó la recopilación de información y una auditoría general del sitio, además de la revisión de aspectos ambientales, económicos y sociales.

Cobre Panamá. Treporta

Mulino: “El fallo cerró el contrato, pero no resolvió qué hacer con el sitio”

El presidente hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Cobre Panamá.

“El fallo cerró el contrato, mas no resolvió qué hacer con el sitio”, sostuvo el presidente.

Según explicó, desde el cierre de las operaciones la mina permanece detenida y existen instalaciones que requieren gestión, entre ellas la planta eléctrica, por lo que consideró necesario contar con información técnica antes de adoptar cualquier determinación.

“Yo quería datos, análisis de expertos, auditorías que vieran el lugar y hablaran con la gente del lugar. Es lo que me acaban de entregar”, afirmó.

¿Qué recomienda el informe sobre Cobre Panamá?

La Comisión Interministerial entregó al presidente sus recomendaciones luego de analizar los resultados de la auditoría integral y otros insumos técnicos. Entre las recomendaciones figura avanzar hacia un cierre ordenado de la mina, con un proceso que deberá ser verificado paso a paso.

La propuesta contempla que el proceso sea financiado por la propia operación minera y que el Estado no tenga que asumir los costos.

Mulino destaca impacto en trabajadores y empresas

Durante su intervención, el presidente también se refirió al impacto que tuvo la paralización de la mina en trabajadores, familias y empresas panameñas.

“Más de 6 mil empleos directos, una familia”, expresó Mulino al referirse al impacto que tuvo el cierre de la operación.

El mandatario también mencionó a las micro, pequeñas y medianas empresas que, según explicó, perdieron de manera repentina una fuente de ingresos vinculada a la actividad minera.

“144 mil personas perdieron de la noche a la mañana su fuente para subsistir”, manifestó Mulino.

El presidente sostuvo que estas son las cifras que deben ser tomadas en cuenta al analizar el futuro del sitio, más allá de los aspectos técnicos relacionados con la operación minera.

No se trata todavía de una decisión

Uno de los puntos que el mandatario reiteró durante su intervención es que la entrega del informe no significa que se haya tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Cobre Panamá.

La Comisión Interministerial tiene como función analizar la información disponible y formular recomendaciones al presidente. La decisión sobre los siguientes pasos corresponde al Ejecutivo.

De acuerdo con la recomendación presentada, el eventual cierre deberá realizarse de manera ordenada y con seguimiento de cada etapa, incluso si el proceso requiere varios años o décadas.

La propuesta busca evitar que el Estado asuma el costo del proceso y establece que los recursos necesarios deberán provenir de la propia operación minera.