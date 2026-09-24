Caja de Ahorros presenta plataforma de hasta US$3,000 millones ante bancos internacionales

El presidente José Raúl Mulino y la Caja de Ahorros presentaron en Nueva York oportunidades de financiamiento vinculadas a proyectos de infraestructura de Panamá ante representantes de entidades financieras internacionales como JPMorgan, Bank of America, Citi, Santander y BBVA.

El encuentro estratégico, denominado “Conectando Oportunidades” , permitió presentar a corresponsales bancarios una plataforma de liquidez estructurada por Caja de Ahorros para facilitar el financiamiento de contratistas y proveedores del Estado.

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Caja de Ahorros busca canalizar hasta US$3,000 millones

Según la información divulgada, la plataforma de liquidez tendría capacidad para canalizar en su fase inicial hasta US$3,000 millones en financiamiento para contratistas y proveedores del Estado.

Caja de Ahorros presentó el mecanismo como una herramienta para facilitar la ejecución de proyectos prioritarios y acompañar las necesidades de financiamiento relacionadas con la inversión pública.

La entidad informó que entre 2021 y 2023 financió 24 proyectos por B/.646 millones, mientras que entre 2024 y 2026 respaldó más iniciativas por más de B/.602 millones.

¿Qué proyectos presentó Panamá ante la banca internacional?

Durante el encuentro, Mulino se refirió al plan de inversiones previsto para los próximos años y mencionó proyectos como:

Dos nuevos puertos vinculados a los planes del Canal de Panamá.

Reservorio de Río Indio.

Proyectos de agua potable.

Tren Panamá-David.

Culminación del Cuarto Puente sobre el Canal.

Línea 3 del Metro y su túnel.

Expansión de corredores.

Interconexión eléctrica con Colombia y Ecuador.

Próximas licitaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El mandatario sostuvo que estos proyectos necesitarán estructuración financiera, bancabilidad y alianzas entre el sector público, el privado y entidades financieras internacionales.

¿Qué busca Panamá de la banca internacional?

Mulino planteó como objetivo ampliar la participación de la banca corresponsal en diferentes áreas de la economía panameña, entre ellas el financiamiento de infraestructura, emisiones de títulos soberanos y corporativos, alianzas público-privadas (APP) y crédito al comercio exterior.

Durante su intervención, el presidente afirmó que Panamá busca presentar oportunidades de negocio y atraer capital para proyectos de largo plazo.

También expuso ante los representantes financieros la política fiscal de su administración y las perspectivas económicas del país.

Caja de Ahorros busca fortalecer conexiones financieras

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, destacó la importancia de fortalecer las relaciones con entidades financieras internacionales para ampliar las fuentes de capital disponibles para proyectos e inversiones en Panamá.

“En la Caja de Ahorros entendemos que para que Panamá crezca, también debe crecer el ecosistema financiero que lo conecta con el resto del mundo”, señaló Farrugia.

En el encuentro también participó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, además de directivos de Caja de Ahorros y representantes de la comunidad financiera internacional.