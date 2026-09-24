COS presenta la 14.° edición de los COS Awards.

COS presentó oficialmente la decimocuarta edición de los COS Awards 2026, una gala que a lo largo de los años se ha consolidado como uno de los principales espacios para reconocer y celebrar el talento, la trayectoria y los logros del deporte panameño.

El lanzamiento oficial se realizó este jueves 24 de septiembre en las instalaciones de Corporación Medcom, donde se dieron a conocer detalles de la nueva edición de esta reconocida premiación deportiva, que reunirá nuevamente a destacados protagonistas del deporte nacional.

Durante el encuentro compartieron sus palabras David Sakata, Jefe de Deportes de TV Premium; Liliana Paredes, Gerente Comercial de TV Premium; y Giselle González, Directora Adjunta de Programación y Mercadeo, quienes destacaron la importancia de continuar impulsando iniciativas que reconozcan el esfuerzo y la dedicación de los atletas panameños.

Como parte de la presentación, también fueron reveladas algunas de las categorías que formarán parte de los COS Awards 2026, anticipando una noche en la que se pondrá en valor el desempeño de los deportistas que han dejado su huella durante el año.

La decimocuarta edición de los COS Awards tiene como fecha el jueves 3 de diciembre a las 7:00 p.m. y tendrá como escenario los estudios de Corporación Medcom, donde se desarrollará una nueva gala dedicada a exaltar las grandes actuaciones y protagonistas del deporte nacional.

Con 14 ediciones, los COS Awards mantienen el propósito de convertirse en un punto de encuentro para atletas, dirigentes, federaciones, personalidades y representantes de distintas disciplinas deportivas, en una celebración que reconoce el compromiso y la excelencia dentro y fuera de las competencias.