Nathalee Aranda conquista medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La atleta panameña Nathalee Aranda ganó la medalla de oro en la prueba de salto de longitud de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



Con una distancia de 6.48 metros, Nathalee Aranda se adjudicó el primer lugar de la prueba.



La panameña realizó además los cuatro mejores… pic.twitter.com/UIxtpAwF3v