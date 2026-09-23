XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Deportes -  23 de septiembre de 2026 - 09:57

Nathalee Aranda conquista medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Nathalee Aranda ganó la prueba de salto de longitud con una marca de 6.48 metros y registró los cuatro mejores saltos de la competencia.

Nathalee Aranda conquista medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Nathalee Aranda conquista medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La atleta panameña Nathalee Aranda conquistó la medalla de oro en la prueba de salto de longitud de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Aranda se adjudicó el primer lugar de la competencia tras alcanzar una distancia de 6.48 metros.

La representante de Panamá también registró los cuatro mejores saltos de toda la prueba:

  • 6.38 metros
  • 6.42 metros
  • 6.45 metros
  • 6.48 metros

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