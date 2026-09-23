Nathalee Aranda conquista medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La atleta panameña Nathalee Aranda conquistó la medalla de oro en la prueba de salto de longitud de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Aranda se adjudicó el primer lugar de la competencia tras alcanzar una distancia de 6.48 metros.
- 6.38 metros
- 6.42 metros
- 6.45 metros
- 6.48 metros
La atleta panameña Nathalee Aranda ganó la medalla de oro en la prueba de salto de longitud de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026
Con una distancia de 6.48 metros, Nathalee Aranda se adjudicó el primer lugar de la prueba.
La panameña realizó además los cuatro mejores… pic.twitter.com/UIxtpAwF3v