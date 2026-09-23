Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 10:03

PASE-U: Continúa entrega de tarjetas este miércoles en Panamá Centro

IFARHU continúa con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U en Panamá Centro. Conoce más detalles.

Entrega de tardejtas de PASE-U en Panamá Centro.

Entrega de tardejtas de PASE-U en Panamá Centro.

Telemetro Reporta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 continúa la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U en Panamá Centro, como parte del proceso coordinado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La jornada se desarrolla en el gimnasio Roberto Durán, donde, según información del IFARHU, se atienden a aproximadamente 1,500 personas por hora.

¿Hasta cuándo será la entrega de las tarjetas PASE-U?

El proceso de entrega comenzó el martes 22 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre de 2026.

La atención se realiza en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Qué documentos debe portar?

Las personas que acudan a retirar su tarjeta deberán presentar:

  • Cédula de identidad personal vigente.

  • En caso de no contar con ella, un documento emitido por el Tribunal Electoral de Panamá.

Las personas que necesiten una constancia para justificar su asistencia a la jornada de entrega podrán solicitarla en el lugar.

El proceso está dirigido a los beneficiarios correspondientes a los centros educativos de Panamá Centro.

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