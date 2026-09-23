PASE-U: Continúa entrega de tarjetas este miércoles en Panamá Centro

Entrega de tardejtas de PASE-U en Panamá Centro.

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 continúa la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U en Panamá Centro, como parte del proceso coordinado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

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La jornada se desarrolla en el gimnasio Roberto Durán, donde, según información del IFARHU, se atienden a aproximadamente 1,500 personas por hora.

¿Hasta cuándo será la entrega de las tarjetas PASE-U?

El proceso de entrega comenzó el martes 22 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre de 2026.

La atención se realiza en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Qué documentos debe portar?

Las personas que acudan a retirar su tarjeta deberán presentar:

Cédula de identidad personal vigente.

En caso de no contar con ella, un documento emitido por el Tribunal Electoral de Panamá.

Las personas que necesiten una constancia para justificar su asistencia a la jornada de entrega podrán solicitarla en el lugar.

El proceso está dirigido a los beneficiarios correspondientes a los centros educativos de Panamá Centro.