Doble homicidio en Santa Marta: asesinan a dos hermanos

Un doble homicidio se registró la mañana de este miércoles en el sector 1 de Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías, donde dos hermanos fueron asesinados con arma de fuego.

Unidades de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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Doble homicidio: ¿Qué ocurrió en Santa Marta?

De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, sujetos armados habrían llegado al sector durante horas de la mañana y atacaron a los dos hermanos.

Un doble homicidio se registró esta mañana en el sector 1 de Santa Marta, en el corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito.

Autoridades han acudido al lugar para realizar las investigaciones del hecho, donde las víctimas fueron dos hermanos.

Una residente contó que el… pic.twitter.com/4G26OyQFOy — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Las circunstancias del hecho y la identidad de los responsables deberán ser determinadas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad ni las edades de las víctimas.

Residentes piden mayor presencia de la Policía Nacional

Tras el doble homicidio, residentes solicitaron que unidades de la Policía Nacional mantengan una presencia continua en el sector.

Los moradores señalaron que consideran Santa Marta como un área generalmente tranquila, por lo que el hecho ocurrido durante la mañana generó preocupación entre quienes viven en la comunidad.

La Policía Nacional mantiene presencia en el área, mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias para recopilar indicios y determinar las circunstancias en las que ocurrió el doble homicidio.